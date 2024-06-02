【美品】FRAY I.D サテンペイズリー楊柳ティアードワンピースイエローS

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ご覧いただきありがとうございます♪フレイアイディーのサテンペイズリー楊柳ティアードワンピースです。袖口リボンデザインや首元とスリーブにギャザーと、スカート部分は豊かなティアードデザインと裾にボリュームを持たせて存在感のあるお品です。単体でも様になりますが、パンツやデニムを合わせたりカーディガンやニットベストのレイヤードで、幅広く楽しめるアイテムです。サイドファスナー他にも多数出品しておりますので、是非ご覧ください♪#Urarand一覧■平置きサイズ■サイズ:0/S肩幅: 33cm身幅: 43cm着丈: 125cm袖丈:60cmウエスト:80cmヒップ:116cmペチコート (肩調節可能、ストレッチ)身幅: 39cm着丈:79cmウエスト:86cmヒップ:94cm（多少の誤差ご了承お願い致します）■カラー■イエロー/黄色 ブラウン/茶 ホワイト/白カーキ マスタード■素材■ポリエステル100%ペチコートポリエステル100%■商品状態■特に目立つイタミはありません。まだまだ長くご着用いただけると思います。状態記載は、当店の主観となります。外観の大きなダメージなどを検品しております。仕様に影響のない範囲での見逃しや、一般的な中古品ダメージはご了承くださいm(__)mあくまでも、中古品になりますのでご理解の上ご検討ください。※神経質な方はご購入をお控え願います。■発送■基本的に、メルカリ便での匿名配送になります。梱包は圧縮や、できるだけ小さく畳んで梱包いたしますので、畳ジワなどはご了承下さい。なるべく早くお届けしたいので、迅速な発送を心がけております。やむお得ない場合にはご了承下さい。☆申し訳ございませんが、お取置き(専用)は承っておりません。いかなる場合でも、購入して頂いた方を最優先させていただきます。こちらの商品は、即購入大歓迎です♪2208