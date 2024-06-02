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HERMES エルメス カレ90 スコットランドの赤
商品番号 A99436185254
商品名

HERMES エルメス カレ90 スコットランドの赤
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます☺︎◆　サイズ:平置き採寸横(cm)：89縦(cm)：89◆　素材１００%シルク　madeinFrance◆　状態・タグが一部外れておりお値下げしています。・ヴィンテージアイテムにご理解がある方のみご注文ください。※付属品はありません。カラー···レッド人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)
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