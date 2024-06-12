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ランバン　マフラー　ショール　カシミヤ
商品番号 J90676775376
商品名

ランバン　マフラー　ショール　カシミヤ
ブランド名 ランバンコレクション
特別価格 税込 1,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ可。使用は2回長さ180センチ前後（素人採寸）幅80センチ前後（素人採寸）大判です！とても肌触りが良いです！渋谷西武で数年前購入。一度、自宅で洗濯したのでお安く出品いたします。素材···カシミヤカラー···ベージュ#キャメルマフラー#ベージュマフラー#ショール#大判ショール#大判マフラー#マフラー#ランバン#LANVIN#マフラー#カシミヤ#カシミヤ100%
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