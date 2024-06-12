ランバン　マフラー　ショール　カシミヤ

お値下げ可。使用は2回長さ180センチ前後（素人採寸）幅80センチ前後（素人採寸）大判です！とても肌触りが良いです！渋谷西武で数年前購入。一度、自宅で洗濯したのでお安く出品いたします。素材···カシミヤカラー···ベージュ#キャメルマフラー#ベージュマフラー#ショール#大判ショール#大判マフラー#マフラー#ランバン#LANVIN#マフラー#カシミヤ#カシミヤ100%



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