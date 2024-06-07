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週末限定価格② ケシ希少　南洋黒蝶ケシ　芥子パールネックレス
商品番号 D26332423044
商品名

週末限定価格② ケシ希少　南洋黒蝶ケシ　芥子パールネックレス
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 37,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用とても珍しい南洋天然無核真珠入荷しました。②ケシ希少　南洋黒蝶ケシ　芥子パールネックレスピーコックグリーン、ゴールド、銀色、金色、ブラウンなど色んな色が入ってて、色の変化を楽しめる珍しくて美しいネックレスです。黒蝶真珠ネックレス南洋ケシネックレス真珠の光沢が非常に優れている気品溢れる美しいネックレスです。・長さ　　金具込み約43cm・ワイヤー仕上げ·大きさ一番小さいパールの横幅約6mm一番大きいパールの横幅約10mmあり照り良く艶々です。魅惑的な輝きです！ケシ特有の凹凸や巻きの揺らぎは御座います見事なケシパールでとっても立派で綺麗です(*´꒳`*)箱なし
http://narcologia.ru/goods/conception100257.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion935378.html
http://narcologia.ru/goods/update437995.html

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