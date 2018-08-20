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ラプアンカンクリ　MARIAポケットショール　グレー
商品番号 Q58296186972
商品名

ラプアンカンクリ　MARIAポケットショール　グレー
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラプアンカンクリMARIAポケットショール色　　　グレーサイズ　180✕60数年前に購入し、自宅で2〜3度使用しましたが可愛いすぎてそれ以降はホームクリーニングして大切に保管してたショールです。これからの季節どなたか必要な方にお譲りしたいと思います。大切に使用、保管していたので状態はきれいなほうだと思います。※素人の検品なので見落としなどがある場合はご了承下さい。
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