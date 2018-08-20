ラプアンカンクリ　MARIAポケットショール　グレー

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商品詳細
ラプアンカンクリMARIAポケットショール色 グレーサイズ 180✕60数年前に購入し、自宅で2〜3度使用しましたが可愛いすぎてそれ以降はホームクリーニングして大切に保管してたショールです。これからの季節どなたか必要な方にお譲りしたいと思います。大切に使用、保管していたので状態はきれいなほうだと思います。※素人の検品なので見落としなどがある場合はご了承下さい。
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