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- RIMOWA サルサ UNITEDARROWS別注 32L 4輪
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商品詳細
rimowaunitedarrowsユナイテッドアローズ 別注品エクリュ 四輪 35L機内持ち込みサイズRIMOWAサルサエクリュ 写真は真っ白に見えますが、エクリュというカラーで実際は優しいクリーム色に近い白です。車輪以外はこの色で統一されていて高級感があります。内側の飛行機柄も可愛いです。コンディションは、写真ご確認ください。キャリーケースなので、使用感はありますが、キャスター、ハンドルなど問題なく稼働します。新型のテレスコープハンドル。size40cm×55cm×20cm 32L4輪#リモワ（RIMOWA）#32L#四輪#ホワイト
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