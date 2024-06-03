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RIMOWA サルサ UNITEDARROWS別注 32L 4輪
商品番号 L43306292432
商品名

RIMOWA サルサ UNITEDARROWS別注 32L 4輪
ブランド名 リモワ
特別価格 税込 28,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

rimowaunitedarrowsユナイテッドアローズ　別注品エクリュ　四輪　35L機内持ち込みサイズRIMOWAサルサエクリュ　写真は真っ白に見えますが、エクリュというカラーで実際は優しいクリーム色に近い白です。車輪以外はこの色で統一されていて高級感があります。内側の飛行機柄も可愛いです。コンディションは、写真ご確認ください。キャリーケースなので、使用感はありますが、キャスター、ハンドルなど問題なく稼働します。新型のテレスコープハンドル。size40cm×55cm×20cm　32L4輪#リモワ（RIMOWA）#32L#四輪#ホワイト
http://narcologia.ru/goods/reboot87136.html
http://narcologia.ru/goods/passionate58713.html
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