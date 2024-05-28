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CHANEL ココマーク ブローチ シャネル
商品番号 D82444497007
商品名

CHANEL ココマーク ブローチ シャネル
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 30,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャネルのココマークブローチです。レザーのチェーンがとても素敵なブローチです。BUYMAさんで購入しています❣️4.5cm×4.5cm付属品CHANELのお箱アクセサリー取扱説明書#CHANEL#シャネル#ココマーク#ブローチ#レザー
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