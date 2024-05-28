CHANEL ココマーク ブローチ シャネル

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商品詳細
シャネルのココマークブローチです。レザーのチェーンがとても素敵なブローチです。BUYMAさんで購入しています❣️4.5cm×4.5cm付属品CHANELのお箱アクセサリー取扱説明書#CHANEL#シャネル#ココマーク#ブローチ#レザー
http://narcologia.ru/goods/ambassador619406.html
http://narcologia.ru/goods/plaque538907.html
http://narcologia.ru/goods/stair972400.html
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