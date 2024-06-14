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皇陵 歴代天皇御陵印 印譜 掛軸 肉筆 絹本 書 二重合箱
商品番号 O38661677151
商品名

皇陵 歴代天皇御陵印 印譜 掛軸 肉筆 絹本 書 二重合箱
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。肉筆　（天皇のお名前等は肉筆です）寸法:全体幅61.7cmx長さ197.5cm本紙幅41.5cmx長さ125.1cm材質:絹軸先:木　（軸先の菊花紋章は印刷されているようです）重さ:1530g箱含む状態:シワ、シワ、反り、折れがあります。（あくまで主観になります。参考程度にお考え下さい。できるだけ写真でお伝えするように心がけておりますが、全てを写真でお伝えすることは出来かねます。また経年劣化など、中古であるとのご認識の上、ご購入下さい。追加の写真をご希望でしたらご連絡ください。）私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。日時指定などございましたらご購入時にご連絡下さい。
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