sousou 貫頭衣　四角衣　高島縮

柄・デザイン···花柄カラー···パープル古着です色味は3枚目の写真に近いです小さく折りたたんで発送いたしますご了承ください



SOU・SOU着衣 高島縮 四角衣（しかくい）- 弥生時代に生まれた貫頭衣を ...



高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／涼やか（すずやか） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



ソウソウ SOU SOU 高島縮 四角衣 組 貫頭衣 プリント切替プルオーバーシャツ(33-2308-475)【30I32】-NaturalStyle drop(ナチュラルスタイル ドロップ)



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／おとぎ格子（ごうし）×紺青（こんじょう）



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高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／仲よし - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草 - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／すいぎょく×濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



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高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／すいぎょく×濡羽色（ぬればいろ）



高島縮 20/20 藍捺染（あいなせん） 四角衣（しかくい）／光琳（こうりん） 燕子花図屏風（かきつばたずびょうぶ） 写し（うつし） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／波×濡羽色（なみ ぬればいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／麻てまり×濡羽色（ぬればいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／雲間（くもま）に菊×留紺（とめこん） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』