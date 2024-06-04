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④LEONARD SPORT　美品✨ブルー、ネイビー、ライトブルー、総柄
商品番号 R29262982206
商品名

④LEONARD SPORT　美品✨ブルー、ネイビー、ライトブルー、総柄
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪LEONARDSPORT（レオナールスポーツ）美品✨ブルー、ネイビー、ライトブルー総柄　サイドスリット（6.5cm）替えボタン付（1つ）コットン100%[サイズ]　38（M）肩幅:約38cm袖丈:約17cm身幅:約42~49cm着丈:約54cmとても綺麗な状態ですので、直ぐに着用出来ます。※色に関しましては出品者の主観で判断しております。※見落とし箇所がある場合もあるかもしれません。※あくまで中古品ですので新品とは仕様が異なる場合がございますので、その旨ご了承ください。★他のサイトにもこちらを出品しています。突然の出品取り消しさせていただく場合もございます。申し訳ございませんがご了承下さい。m(__;)mご興味ある方どうぞよろしくお願いいたします。
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