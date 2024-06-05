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- 新品未使用品 NOLLEY’S （ノーリーズ ）ビックカラー大人フリルブラウス
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商品詳細
ノーリーズのブラウスです。着用するつもりで紙タグを切りましたが、実際には着用していない未使用品です。自宅保管のため、ご理解いただけます方どうぞ宜しくお願い致します。※出品はブラウスのみです。サイズ Free(総丈69身幅49)定価 9900円素材 綿100%(以下はサイトの説明文です)商品説明・ギャザーをたっぷりと寄せたフリルが印象的なブラウス・その日の装いに合わせて着脱のできる衿・肩をカバーするほどの大胆なサイズ感で、腕まわりは華奢見え効果も・ボディラインを拾わない落ち感のあるシルエット・1枚で今年らしくこなれた印象に透け感:なし裏地:なし光沢感:なし生地の厚さ:普通伸縮性:なし洗濯:可能サイズ感:二の腕に少し被るくらいのシルエットなので1枚で着やすいです。コメント:ベーシックなノースリーブブラウスとしても、衿単体でカットソーなどと重ねてもトレンドスタイルが楽しめます。
http://narcologia.ru/goods/influenza711093.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi648347.html
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ビックカラーブラウス | シャツ・ブラウス | Noela OFFICIAL WEB STORE
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