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新品未使用品　NOLLEY’S （ノーリーズ ）ビックカラー大人フリルブラウス
商品番号 N76339105947
商品名

新品未使用品　NOLLEY’S （ノーリーズ ）ビックカラー大人フリルブラウス
ブランド名 ノーリーズ
特別価格 税込 1,573 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノーリーズのブラウスです。着用するつもりで紙タグを切りましたが、実際には着用していない未使用品です。自宅保管のため、ご理解いただけます方どうぞ宜しくお願い致します。※出品はブラウスのみです。サイズ　Free(総丈69身幅49)定価　9900円素材　綿100%(以下はサイトの説明文です)商品説明・ギャザーをたっぷりと寄せたフリルが印象的なブラウス・その日の装いに合わせて着脱のできる衿・肩をカバーするほどの大胆なサイズ感で、腕まわりは華奢見え効果も・ボディラインを拾わない落ち感のあるシルエット・1枚で今年らしくこなれた印象に透け感:なし裏地:なし光沢感:なし生地の厚さ:普通伸縮性:なし洗濯:可能サイズ感:二の腕に少し被るくらいのシルエットなので1枚で着やすいです。コメント:ベーシックなノースリーブブラウスとしても、衿単体でカットソーなどと重ねてもトレンドスタイルが楽しめます。
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