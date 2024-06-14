半袖 ギンガムチェック プルオーバー パフスリーブ 大きいサイズ 10L 新品

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五分袖ショート丈ブラウスカットソートップスバルーンスリーブサイズ：10L平置き身幅：約76.5㎝肩幅：約60㎝袖丈：約35㎝着丈：約65㎝素材本体：綿55%レーヨン45%刺しゅう糸：100%※新品未使用#ET_洋服#ET_トップス出品中の洋服です。良かったら見てみて下さい。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。#半袖#五分袖#ギンガムチェック#プルオーバー#パフスリーブ#バルーンスリーブ#ショート丈#カットソー#トップス#ブラウス#大きいサイズ#10L#10Lサイズ#新品#新品未使用