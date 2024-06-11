LUDROW ラドロー　ヌメ革×ラフィア　バケツ型バスケット

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カラー···ベージュ実寸サイズ(おおよそ) たて…28㎝ よこ…26㎝ マチ(開口部)…16㎝ (底部)…9㎝ 持ち手長さ…47㎝未使用の自宅保管品ですが、・革製品特有の傷が若干あり(画像4枚目)。・ハンドルを下げた状態で保管していたため、ハンドルが当たっていた部分(片側のサイド中央部)にテカリのような色むら部分あり(画像2枚目の白っぽくみえる部分)。・保存用布袋のリボン片方欠損以上をご理解いただける方のご購入をお願いいたします。値下げ ¥23000→¥21000→¥19000→¥17000→¥161009/24#カゴバッグヘレンカミンスキーebagosarts\u0026scienceJ\u0026Mdavidsontojourssofied'hoored'antandosanestRobeくるみの木cinq北欧、暮らしの道具店オルネドフォイユ