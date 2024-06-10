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HERMES スカーフ ブラック
商品番号 Q34340424278
商品名

HERMES スカーフ ブラック
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 9,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメススカーフカレ90　INSALZBURG　【色】ブラックxゴールド【素材】シルク100％【サイズ】横　：約90cm縦　：約90cm定番人気商品として長年愛される大判スカーフ。ヘアアクセサリーやバッグの装飾としては勿論、絵画のように美しいデザインは額縁に入れてインテリアとしても幅広くお楽しみ頂けるアイテムです。★10年ほど前に購入タンスに眠っていました。箱はありません.☆.。.:.+*:゜+。　.゜・*..☆.。.:*
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