HERMES スカーフ ブラック

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商品詳細
HERMESエルメススカーフカレ90 INSALZBURG 【色】ブラックxゴールド【素材】シルク100％【サイズ】横 ：約90cm縦 ：約90cm定番人気商品として長年愛される大判スカーフ。ヘアアクセサリーやバッグの装飾としては勿論、絵画のように美しいデザインは額縁に入れてインテリアとしても幅広くお楽しみ頂けるアイテムです。★10年ほど前に購入タンスに眠っていました。箱はありません.☆.。.:.+*:゜+。 .゜・*..☆.。.:*
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