☆美品★【VivienneWestwood】ハンドバッグ チェック柄

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★プロフ必読★☆必ずプロフをお読みください☆VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドハンドバッグチェック柄定番 人気 赤 レッド◆商品説明◆VivienneWestwoodの定番柄チェックのハンドバッグです。◇商品詳細◇【ブランド】VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド【サイズ】縦約21cm×横幅約28.5cm×マチ約12cm※素人採寸のため、誤差はご了承下さい。【仕様】内側:ファスナーポケット×1/オープンポケット×2【状態】目立った大きな傷や汚れはなく美品の部類かと思います。状態は画像を参考にお願いします。簡易包装にて発送いたします。素人検品のため、傷や汚れなど何かしら見落としている箇所があるかもしれませんので、その点は予めご了承ください。あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。●購入先ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など