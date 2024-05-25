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モンクレール　ポロシャツドッキングトップス黒　着用感あり
商品番号 Q72441565616
商品名

モンクレール　ポロシャツドッキングトップス黒　着用感あり
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンクレールの夏物ポロシャツリボン付き異素材ドッキングカットソーです。黒です。裏側の素材はシルク100%です。着用感があるので、神経質な方はお控えください。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏
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