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NIRVANA ニルヴァーナ　ヴィンテージ　Tシャツ
商品番号 H24984233777
商品名

NIRVANA ニルヴァーナ　ヴィンテージ　Tシャツ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIRVANAニルヴァーナ　ヴィンテージ　Tシャツ　カート　コバーン　グランジ　パンク　スケート　ロック　オルタナ表記サイズ不明平置き計測肩幅40cm身幅43cm着丈60cmくらいです。90年代オリジナルのTシャツで希少なアイテムになります。現品を簡易包装にて発送いたします。
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