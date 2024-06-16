専用JJ119★高級 アメジスト2.31ct D トルマリン K18WG ヘッド

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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆10月21日49800円出品！即売品の為、早めのお値引き交渉には積極的にお応えさせて頂きます＼(^o^)／◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆アメジストピンクトルマリンダイヤモンド透かしペンダントヘッドネックレストップジュエリーです。※ペンダントヘッドのみの出品です。別途チェーンの在庫はございませんので、付属の対応は一切出来かねます。予めご了承下さい。●コメント鮮やかな色味の上質なアメジスト、ピンクトルマリンと、無色透明照りの強いダイヤモンドをあしらった、素敵なデザインの高級ジュエリーです。是非この機会にご入手ください(^_^)●状態BS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）D＝目立つ傷有り自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。※詳しくは写真をご確認ください。※専門クリーニング済み。●品質K18WGホワイトゴールドアメジスト2.26ct0.05ct計2.31ctピンクトルマリン0.12ctダイヤモンド0.08ct※宝石は全て天然のものです。●重量約3.1g●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。メイン石＝0.81cm×1.01cmトップ縦幅＝1.60cm通し穴＝0.56cm×0.22cm●付属ケース※購入時の物では無い。新品紙素材。●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無無し●発送方法ゆうパケットポスト(ポスト投函)★★★★★★★★★★★★★★在庫は#コンコンジュエリー在庫からご覧ください！！★★★★★★★★★★★★★★※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承ください(＞＜)MUB3E