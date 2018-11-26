【美品】フルラ　ハンドバッグ　2way ピンク【定価5〜6万円】



フルラ(Furla) ピン S サッチェル レザー 2way ショルダーバッグ ...



フルラ（FURLA）｜ハンドバッグ｜レザー｜ピンク｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（610477）



送料無料】フルラ バッグ レディース トートバッグ 2WAYバッグ ...



フルラ FURLA EYE アイ ミニトップハンドル 2wayハンドバッグ BZO7 1045266 SLL TJA LIPSTICK ピンク系 レザーバッグ コンパクトミニ レディース おしゃれ 人気



フルラ 2WAYショルダーバッグ WE00117 R76000 1BR00 CANDY ROSE (FURLA ...



フルラ(Furla) TESSA テッサ キルティング レザー 2WAY ハンドバッグ ...



新品本物 未使用 フルラ ハンドバッグ 2way ピンク レザー ショルダー ...



フルラ クロコ型押し２WAY バッグ（ピンク） | フリマアプリ ラクマ



送料無料】フルラ バッグ レディース ショルダーバッグ 2WAY ...



フルラ バッグ レディース ハンドバッグ 2WAY ショルダーバッグ ...



フルラ クロコ型押し２WAY バッグ（ピンク）



25%OFF】フルラ FURLA ピンク 2WAY バッグ ハンドバッグ ショルダー ...



FURLA フルラ バッグ 2WAＹショルダーバッグ ピンク レザー 【204】 の ...



FURLA バッグ トートバッグ 2WAY レザー ピンクベージュ 新品 ...



中古・古着通販】FURLA (フルラ) 2WAYバッグ ハンドバッグ ショルダー ...

FURLAフルラ のハンドバッグです。数年前に銀座の正規店で定価で購入しましたが、最近使用機会がなかったため出品しました。大切に使っておりましたので、外側・金具には目立った傷、汚れ等はありませんが、・内側の底部にペン汚れ(写真3枚目)・底面に若干のスレ、汚れ(写真4枚目)がありますので、必ず写真ご確認の上、了承頂ける方のみご購入下さい。また、外袋にも汚れがあります。不要な方は別の不織布にお包みします。プチプチと紙の緩衝材を入れてダンボールにて匿名発送します。【詳細】・品番:948718・カラー:ピンクベージュ・外側大きさ ※素人平置き採寸ですのでご容赦ください 高さ 22㎝(ハンドルトップまで32㎝)幅 28㎝ マチ13.5㎝マチが広く、かなり容量もあり便利です。サイズや細部の詳細など、気になる点ありましたらコメント下さい。