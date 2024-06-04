ティファニー ハードウェアボール リング

ティファニーのハードウェアボールリングスモールです。スターリングシルバー925サイズ7号ボール直径約8mm新品同様ですが自宅保管品です7号ミディアムボールも出品中です重ね付けの一例も載せてありますのでおまとめもご相談下さいm(__)m指輪ケースは撮影用です画像のポーチに入れての発送となります材質...シルバー



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