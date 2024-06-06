限定割引プラダ ノベルティ ショルダーバッグ

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ご覧頂きまして誠にありがとうございます当店の商品は、送料無料?当日発送可能?簡易包装。早い者勝ちでお願いします。直接購入OK(#^.^#)2時までのご注文で当日発送致します！！支払い確認後24時間以内発送！！海外のセレクトショップにて購入したノベルティバックです。バック縦約 約16cm横約 約21cmマチ 約6cmポーチ縦 約13cm横 約9cmショルダー約110cm(調節可能)付属品：取り外し?調節可能なロゴプリント入りナイロンショルダーストラップ、保存袋、取り外し可能なチェーンのハンドル、取り外し可能なファスナー付Re-NylonポーチとRe-Editionキーリング実物の写真です、安心で購入することができます。ブランド販促用のノベルティ品ですので、ブティックで製品として売られているものと同等のクオリティをお求めの方はご購入お控えください。自宅保管になりますので気になさらない方ご購入よろしくお願い致します