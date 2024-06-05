NATURAL BEAUTY BASIC 小花柄ブラウス

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最終値下げの為お値下げ不可です^^ナチュラル ビューティー ベーシック西武百貨店 池袋本店で新品購入し学校行事やイベントで3回くらい着用15,000円前後しました。着丈 60cm肩幅 45cmウエスト紐部分 45cm袖丈 54cmMサイズ(Ｌよりの大きさ)気軽に着回しVラインが首周りをスッキリ見せてくれアクセサリー映えもします。タートルをインしても品があります。ウエストはリボン絞りがあるのでコーデ考えなくてもまとまります。前側もボタンを開けられるのでペプラムジャケット風に羽織れます。一番気にったところは袖口がゴム使用なので手首見せやこなれ感を出すのに重宝しました。洗濯してもすぐ乾くしシワも無縁です^^かなり吟味して購入しました。お安くお譲り致します。リバティソレイアードトゥモローランドケンゾーペプラムブラウスビームスユナイテッドアローズドアーズボヘミアンズピンクハウスED1611007207VF