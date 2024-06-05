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無印良品 スタンダードカラーシャツジャケット ウィメンズ スナップボタン
商品番号 P83992899035
商品名

無印良品 スタンダードカラーシャツジャケット ウィメンズ スナップボタン
ブランド名 無印良品
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【10/31～11/6まで留守にします*゜その期間はご購入いただいても商品の発送ができませんので、ご了承くださいませm(__)m】ご覧頂きありがとうございます。無印良品のスタンダードカラーシャツジャケットスナップボタンオーバーサイズになります。数回の着用で状態は良いです。両サイドポケットあり。お色は黒。少し薄暗く撮れてしまった1枚目の画像がちかいお色になります。身幅67.5cm肩幅65cm袖丈53cm袖口幅14.5cm着丈86cm素人採寸になります。多少の誤差はお許しください。発送は土日祝日を除く平日のみとさせていただきますm(__)m
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