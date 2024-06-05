Pさま専用　ルコルドファム ブラウス　faline fifi

こちらは専用となりますので、他の方はお控えくださいませ。ご覧いただきありがとうございます。ルコルドファムの襟付きコットンブラウスです。サイズは0ですのでSサイズほどかと思います。新品未使用タグ付きです。気に入って購入したのですが、可愛すぎてなかなか着る機会がないためお探しの方がみえましたらぜひ。新品未使用ですが、自宅にてたたんで保管しておりましたので、細かい事が気になる方、完璧をお求めの方はお控えくださいませ。気になる点がございましたら、購入前にご質問くださいませ。



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