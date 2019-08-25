新品 イタリア製courreges ポロシャツ ピンク ハーフジップ

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クレージュピンクハーフジップポロシャツ胸元に刺繍ロゴSサイズイタリア製昔に百貨店で購入した物で、使わないので出品いたします。カバンやお洋服多いので、しばらく出番のない物を毎日少しずつ出品しております。良かったらフォローしてください◡̈♡■平置き採寸着丈約 56cm肩幅約 35cm身幅約 44cm袖丈約 14cm■即購入OK■お取引挨拶なくてもOK■このままのお値段でご検討ください。■匿名メリカリ便なるべく24時間以内発送■コメント中でも先に購入される方が優先■なるべく商品の写真は掲載し目立つ汚れは記載しておりますが、見落としている可能性もございます。■購入時期と使用頻度、無理なお値下げ交渉のご返信は控えさせていただきます。お互いに気持ちよくお取引できるように心がけしております、ご理解ほどよろしくお願いいたします。カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋メモ077