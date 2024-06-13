トップス ブラウス シフォン 星柄 韓国 韓国ファッション オシャレ

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夜空のような星柄♪フリル袖シフォンブラウス☆ - 大きいサイズの韓国 ...

ご覧いただきありがとうございます。星が散りばめられたシフォンブラウスです。程よい透け感が可愛いです裏地付きですが、透け感はあります。【カラー】ホワイト【サイズ】※平置き採寸Mサイズ着丈:約60cm身幅:約45cm肩幅:約36cm袖丈:約26cm⚠️インポート製品のため日本製より小さめの作りとなっていることからLとタグ表記がありますがMサイズで出品しております。◇お手持ちのトップスなどと比べて頂くとよりサイズ感がお分かりになるかと思います!!【商品について】※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。※モデル写真と現物のデザインや色味が多少異なる場合がございますので現物写真は必ずご確認下さい。※ノーブランドのインポート製品となります。慎重に検品をしておりますが、日本製品に比べて縫製が荒い、糸の始末悪い、タグがない等の場合がございます。※参考までに日本規格でのサイズ目安を記載しておりますが、サイズ感については採寸サイズを必ずご確認下さい。※自宅保管となりますのでご理解いただける方のみご購入をお願い致します。※気になることがあればコメントいただき、ご納得頂いてからご購入お願い致します！#韓国#韓国ファッション#オルチャン#カジュアル#清楚#可愛い#星柄#フリル#シャツ#ブラウス#シフォン#ユニクロ#GU#ZARA#H＆M#レディース#トップス#夏コーデ#秋コーデ#かわいい