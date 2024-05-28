MUVEIL × Good On ミュベール × グッドオン Tシャツ インスタ

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MUVEIL×GoodOnミュベール×グッドオンT-シャツMADEinUSAMUVEILのオフィシャルインスタグラムにも掲載されています！アイスクリーム屋さんのロゴをMUVEILテイストにデザイン。製品後に染め加工を行い、カジュアルな風合いに仕上げられています。メーカー：MUVEILカラー：ナチュラルサイズ：S（表記サイズ）素 材：コットン100%生産国：アメリカ製管理番号：4049実寸サイズ全て平置き・自然な感じで採寸しています。お手持ちの服と比較してください。＊素人採寸のため若干の寸法違いはご了承いただきご参考にしてください。・肩幅：約41cm・身幅：約43cm（脇の下で採寸）・着丈：約62cm（後ろ側で採寸：襟元から腰下まで）・袖丈：約19cm・裄丈：約41cm(後ろ側首元センター～首回り～肩～袖口)＊あくまでも参考としてください。状態（写真参照ください）破れ等の致命的なダメージは有りません。プリントの状態も綺麗です。ご不明点やサイズに関し再確認をご希望の場合は、ご検討中にお問い合わせください。その他、あくまでも古着のため記載に無い汚れ等がある場合が御座いますが、USED品としてご理解をお願い致します。＊折りたたんで発送しますので、梱包時のたたみシワ等はご了承ください。＊室内、蛍光灯の下で撮影しています。＊モニター環境の違いにより実物と色味が異なる場合があります。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）