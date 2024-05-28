エストネーション　ペプラムトップス　ブラック

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着用回数5回ほど。汚れなどはありませんが、自宅で洗濯しているので少し着用感があるかもしれません。トレーナーのような素材で伸縮性があり着心地がよく、カジュアルだけど女性らしいデザインです。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋