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エストネーション　ペプラムトップス　ブラック
商品番号 T32854025590
商品名

エストネーション　ペプラムトップス　ブラック
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用回数5回ほど。汚れなどはありませんが、自宅で洗濯しているので少し着用感があるかもしれません。トレーナーのような素材で伸縮性があり着心地がよく、カジュアルだけど女性らしいデザインです。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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