NieR 完売品 SUPER OVER SIZE 【シエル】

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SUPEROVERSIZECHECKEREDCUTSEW【シエル】定価5,200円SOLDOUTの商品です。ワイドでルーズなシルエットが個性的な、超BIGシルエットのカットソー☆こなれ感たっぷりな、ゆるっと着られるスーパーオーバーサイズのシルエットが魅力◎シエル×REALRABBIT×ブランドロゴが描かれたデザインは.総柄なので360度何処から見てもお楽しみ頂けます。爽やかなカラー×薄手の生地で、涼しく着こなせる商品です。しわになりにくい生地を使用しており扱いやすいのも嬉しいポイント◎ぐーんと伸びる伸縮性に優れた生地を使用しており、着心地も良いアイテムになっております。こちらは男女問わずご着用可能なユニセックス商品です。【サイズ】F身丈--87cm--身幅--85.5cm--肩幅--78cm--袖丈--27.5cm--【素材】ポリエステル95%ポリウレタン5%女性モデル155cmUSED品ということでご理解いただけますようお願いします。神経質な方のご購入お控え下さい。メルカリ便を使用しますがヤマト⇔郵便発送時に変更する場合があります。御理解よろしくお願い致します。#NieR#NieRClothing#NieR_tokyo#ユニセックス#NieRCLOTHING#ニーアクロージング#ニーア#レディース#メンズ#ユニセックス