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オフショルフリルトップス
商品番号 C43677504894
商品名

オフショルフリルトップス
ブランド名 レディー
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

..透け感のあるオフショルフリルが色っぽかわいいトップス♡ストラップ付きなのでずり落ちる心配もなく安心◎女性らしく上品な雰囲気でコーデをワンランク格上げしてくれます♪【ディテール】ファスナー：無裏地：有生地の透け感：やや透け感有ポケット：無【アテンション】この製品は素材上、お肌のデリケートな方は、刺激を感じる場合がございます。その点に十分にご留意下さい。サイズはMサイズになります。..
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