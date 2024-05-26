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- ANAYI シアーブラウス 白 38 アナイ シアートップス
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商品詳細
アナイのブラウスです。透ける素材で、流行りのシアートップスとして活躍できそうです。袖はフリルのような感じです。内側に(もともとですが)始末の少し糸が長めに出ているところがあります。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
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http://narcologia.ru/goods/pompous63423.html
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