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ANAYI シアーブラウス 白 38 アナイ シアートップス
商品番号 K82801495922
商品名

ANAYI シアーブラウス 白 38 アナイ シアートップス
ブランド名 アナイ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アナイのブラウスです。透ける素材で、流行りのシアートップスとして活躍できそうです。袖はフリルのような感じです。内側に(もともとですが)始末の少し糸が長めに出ているところがあります。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
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http://narcologia.ru/goods/pompous63423.html
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