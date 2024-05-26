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美品 フレッドペリー FRED PERRY ポロシャツ 黒 日本製 コットン
商品番号 G92399308000
商品名

美品 フレッドペリー FRED PERRY ポロシャツ 黒 日本製 コットン
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 2,636 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREDPERRYポロシャツサイズM平置き胸囲幅約41cm丈長さ約56cmあまり着用していない為大きなダメージはございません(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”とても合わせやすいアイテムでコットン100%で着心地も良いです‪ᕱ⑅ᕱ‪‪♡
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