美品 フレッドペリー FRED PERRY ポロシャツ 黒 日本製 コットン

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FREDPERRYポロシャツサイズM平置き胸囲幅約41cm丈長さ約56cmあまり着用していない為大きなダメージはございません(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”とても合わせやすいアイテムでコットン100%で着心地も良いです‪ᕱ⑅ᕱ‪‪♡