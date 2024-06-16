バビロン　ドットブラウス

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袖の繊細なレースが特徴です。小さいドットに上品な金ボタンで綺麗めに着られます。平置きサイズ肩幅36㎝身幅49㎝総丈58㎝袖55㎝テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ドット