クロコダイル‼️スマホが入る長財布 新品未使用‼️

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商品詳細
クロコダイル×牛革★本物クロコダイルです！スマホを入れ、出す時にテープを引くと簡単にだせる機能的な長財布です❗️カードは１１枚収納できます。しきりやポケットもあり機能的で中はゆったりしています！値下げ不可‼️
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