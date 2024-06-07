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【極美品】マイケルコース　ハンドバッグ　レザー　ブラック
商品番号 L95340978408
商品名

【極美品】マイケルコース　ハンドバッグ　レザー　ブラック
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます！マイケルコースのレザーハンドバッグです！中はポケットがたくさんあり、非常に使いやすいおすすめのバッグとなっています！・ブランドアイテムマイケルコース　MichaelKorsハンドバッグ・カラーブラック　黒・素材レザー・サイズ幅　　約26cm高さ　約19cmマチ　約14cm※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。※真贋鑑定を受けた本物の商品のみを取り扱っておりますので安心してお買い求めください！・配送日について簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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