ロンハーマンヴィンテージ　デニム　24

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商品詳細
股上···ハイウエスト表記サイズ2524が売り切れていたため25を購入し、お直しに出しました。普段の着用サイズはxs、マザーのデニムですと24を着用します。ウェスト平置き約31㎝股上約27㎝ヒップ約41㎝もも約23㎝股下約63㎝裾幅約14.5㎝数回着用美品です。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy225953.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation728724.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln594802.html
R.H.Vintage (ロンハーマン・ヴィンテージ) ハイウエストデニムパンツ インディゴ サイズ:24
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R.H.Vintage ロンハーマンヴィンテージ レディース デニムパンツ ...
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ロンハーマン ヴィンテージ R.H.vintage ダメージ加工 ボーイフレンドデニム パンツ ジーンズ 24 インディゴ 日本製 411060053-1079 レディース
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ロンハーマン ヴィンテージ Ron Herman vintage 24 - デニム/ジーンズ
【履き心地抜群】ロンハーマンヴィンテージ★スキニーデニム★サイズ24★ストレッチ
Vintage Straight Denim Pants｜RHC(アールエイチシー)｜Ron Herman
脚長効果&ストレッチ◎ R.H. Vintage（ロンハーマンヴィンテージ ...
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R.H.Vintage (ロンハーマン・ヴィンテージ) ハイウエストデニムパンツ インディゴ サイズ:24
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ロンハーマン ヴィンテージ Ron Herman vintage 24 - デニム/ジーンズ
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ロンハーマン ヴィンテージ R.H.vintage ダメージ加工 ボーイフレンドデニム パンツ ジーンズ 24 インディゴ 日本製 411060053-1079 レディース
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