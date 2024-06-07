ロンハーマンヴィンテージ　デニム　24

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股上···ハイウエスト表記サイズ2524が売り切れていたため25を購入し、お直しに出しました。普段の着用サイズはxs、マザーのデニムですと24を着用します。ウェスト平置き約31㎝股上約27㎝ヒップ約41㎝もも約23㎝股下約63㎝裾幅約14.5㎝数回着用美品です。