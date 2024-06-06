メゾン マルジェラ　グラムスラムホーボー　ショルダーバッグスモール新品未使用

ご覧いただきありがとうございます。状態新品未使用MaisonMargiela20SSGlamSlam2WayBagサイズストラップから底辺まで1番長くて57.5cm短くて41.5cm。（長さ調整できます）縦14.5cm横28cmマチ5.5cm●付属品保存袋在庫はあります、即購入可能です。●並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。商品の取扱いに関しては、衛生管理に十分に配慮し、丁寧に梱包して発送します。出品内容をご確認の上、ご購入をお願い致します。コメントなしでも購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。F



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