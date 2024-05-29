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最終お値下げ　フルラ 2way パイパー ハンドバッグ ショルダーバッグ　L
商品番号 B74092907945
商品名

最終お値下げ　フルラ 2way パイパー ハンドバッグ ショルダーバッグ　L
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 4,829 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新宿小田急店で6万円ほどで購入。サイズはLです。大切に使っておりましたので、取手の汚れやハゲ、表面の汚れありません。角スレと内側に小さなシミが見つかりました。お写真ご確認ください。保存袋つき。
http://narcologia.ru/goods/traverse127226.html
http://narcologia.ru/goods/ordering759779.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic979212.html

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