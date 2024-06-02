フォクシー　ニットセットアップ　半袖　スカート

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カラー···ブラック２回ほど短時間着用しまっておりましたシミ汚れありませんスカート丈54センチウエストは硬めのゴムバスト部分88センチフォーマルにも、上下を違うものに組み合わせでも使えます学校訪問にも重宝しますフォクシー、エルメス、お受験、ワンピース、