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フォクシー　ニットセットアップ　半袖　スカート
商品番号 V89014160681
商品名

フォクシー　ニットセットアップ　半袖　スカート
ブランド名 フォクシーニューヨーク
特別価格 税込 11,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック２回ほど短時間着用しまっておりましたシミ汚れありませんスカート丈54センチウエストは硬めのゴムバスト部分88センチフォーマルにも、上下を違うものに組み合わせでも使えます学校訪問にも重宝しますフォクシー、エルメス、お受験、ワンピース、
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