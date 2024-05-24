平成フラミンゴ　ＮＩＣＯ　イーグルス　Ｔシャツ

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カラー...レッド袖丈...半袖季節感...春,夏一度試着しただけの美品ですが、家庭保管の中古であることをご理解いただける方のみご購入下さい(*^^*)また、我が家には猫がいます。注意を払って発送いたしますが、毛等ある可能性がございます。こちらもご了承いただける方のみご購入下さい。#平成フラミンゴ#平成フラミンゴNICO#平成フラミンゴ楽天