パラスパレス　麻トップス

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商品詳細
素材···麻100%カラー···ホワイト柄・デザイン···ボーダー刺繍やシェルボタンや合わせ部分の柄などパラスパレスらしいブラウスです麻素材が気に入っていましたが、枚数が増えてしまったので整理のため出品します平置き身幅47㌢身丈64㌢
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