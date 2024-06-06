稀少】長谷川慎 写真集表紙 着用同型 Sサイズ 半袖シャツ CHARACTER ...

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ご覧いただきありがとうございます。[商品紹介]THERAMPAGE長谷川慎さんが1st写真集「CHARACTER」の表紙で着用している半袖シャツ1点です。サイズ的に、女性にも着やすいと思います。カラー：グリーンサイズ：S(肩幅44、身幅50、着丈70、袖丈22)素材：コットン100%状態：全体的に使用感あり[注意事項]・お取り置き、値下げは一切できません・あくまで中古品です。神経質な方はご遠慮ください。☆他にもランペイジ関連アイテムを色々と出品しております。興味のある方は#IK2KN_LDHからご覧ください☆他の商品を合わせてご購入いただける場合は、送料分をお値下げできる場合がありますのでご相談くださいランページLIKIYA陣RIKU神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾吉野北人岩谷翔吾浦川翔平武知海青龍鈴木昂秀3JSBグッズ稀少ツアーJ.S.B.OMITRIBESTATIONトラステ今市隆二岩田剛典登坂広臣片寄涼太クレルナ3代目TAKAHIROIK2KNのテキストGENERATIONSfromEXILETRIBEHigh\u0026LowLDHモバイルトラモバレアガチャガチャ舞台挨拶ムビチケチケットメンバープロデュースメンプロRilyリリーぬいぐるみ千社札クリアチャーム香水アクスタクッションセット写真集グリッターキャラキー#THERAMPAGEカレンダーCDDVDBlu-rayブルーレイ切り抜きフリスビーサインクレーンゲームくじサングラスアクリルスタンドアクリルキーホルダーアクキーブランケットフォトキーフラッグフェルトオーダー福袋トレカアルバムマースアザージャケット着ぐるみキーホルダーブレスレットトランペパーカータオル吉野北斗ホクブーホクプーほくタヌキ北ちゃんフォトプロップスフォトカードフラッグストラップreboothmvフラッグアクセサリーwondersquare缶バッジタンバリン幕張トートバッグma55iveRAYOFLIGHTETERNALお手振り会マッシブ表紙トレカmysteriousキャラクター