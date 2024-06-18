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イビザ　IBIZA　本革　巾着ポーチ型花付きバッグ
商品番号 Q46117966613
商品名

イビザ　IBIZA　本革　巾着ポーチ型花付きバッグ
ブランド名 イビザ
特別価格 税込 2,379 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...(本革)　花付き直径9cm手持ち42cmマチ9cmタック6本マグネットボタン付きメイン収納、内側に　　　　オープンポケット3ヶ所と、ファスナー付　　きポケット有ります。後ろ側にオープンポケット付きです。とてもオシャレ感の有る大人可愛い巾着ポーチ型で、大きめなので、かなり収納出来ます。珍しいデザインです!　☆後側に殆ど目立たないサイン入り。素材...その他レザー(本革)
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