イビザ　IBIZA　本革　巾着ポーチ型花付きバッグ

素材...(本革) 花付き直径9cm手持ち42cmマチ9cmタック6本マグネットボタン付きメイン収納、内側に オープンポケット3ヶ所と、ファスナー付 きポケット有ります。後ろ側にオープンポケット付きです。とてもオシャレ感の有る大人可愛い巾着ポーチ型で、大きめなので、かなり収納出来ます。珍しいデザインです! ☆後側に殆ど目立たないサイン入り。素材...その他レザー(本革)



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