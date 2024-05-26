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値下げ中！【Tnewties】【限定品】ウエストポーチ ボディバッグ ノベルティ
商品番号 T62689330089
商品名

値下げ中！【Tnewties】【限定品】ウエストポーチ ボディバッグ ノベルティ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,408 円
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商品詳細

【限定非売品】トゥエンティーズ　ボディバッグ/ウエストバッグ/ウエストポーチ/ショルダーバッグ7690→6690値下げ中です。新品未使用です。バッグやベルトの包みもそのままお譲りします。バッグ背面のベルト通しにベルトをつけて、ウエストバッグとしても使えますし、バッグ単体でポーチのようにも使えます。バッグの中にはチャック付きのポケットがあります(画像参照)【サイズ】バッグ　横18.5cm高さ10cmマチ最大6cmベルト　幅3.4cm【送り方】画像にあります付属のボックスに入れ、さらに紙袋で包んでお送りします。#tnewties#ボディバッグ#ショルダーバッグ　#ウエストポーチ　#ウエストバッグ　#レディースラフォーレ原宿梅田ESTレトロ
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