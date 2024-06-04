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【新品未使用】ダイヤモンド ネックレス プラチナ
商品番号 A58247270450
商品名

【新品未使用】ダイヤモンド ネックレス プラチナ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 37,600 円
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商品詳細

ダイヤモンドネックレス素材・・・チェーン部分Pt850ダイヤモンド土台部分Pt900ダイヤモンド・・・0.35ct/0.15ct重量・・・約3.5ｇ付属品・・・無し◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆匿名、追跡可能ならくらくメルカリ便にて配送致します。他にも出品しておりますので是非ご覧下さい(*^^*)即購入OK質問などがありましたらお気軽にどうぞm(*__)m◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆【検索用タグ】#ダイヤモンド#ダイヤ#金#ゴールド#プラチナ#宝石#ジュエリー#リング#指輪#ネックレス#ホワイトゴールド#1ct#キャラup
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