【PRADA】プラダ 長財布 レディース レッド 赤

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ご覧いただきありがとうございます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)PRADAプラダの長財布です。鮮やかで美しい発色が魅力的。フロントのロゴがエレガントな印象です。内外に豊富なポケットがあり使い勝手も良いです。世代を選ばない高級感のあるデザインです。取り外しできるパスケースは紛失してしまいました。ですのでお安く出品しております。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼フォロー割り、おまとめ割しておりますのでご希望の方はお気軽にコメントください^^*✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼気になる方はお早めのご購入をオススメします。◾︎ブランドPRADAプラダ◾︎参考価格112,200円◾︎状態ランク目立つ汚れ、キズもなく状態は良いと思いますが、自宅保管の中古品です。ご了承の上ご購入ください。◾︎仕様開閉：スナップ内部：ファスナー式小銭入れ×1札入れ×2オープンポケット×4カードポケット×10外部：ファスナー式小銭入れ×1◾︎サイズ[縦]約9.5cm[横]約19cm[マチ]約3.5cm✳︎素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。◾︎カラーFUOCO◾︎素材レザー◾︎付属品:箱◾︎購入先2020年に阪急百貨店で購入しました。目立つ汚れ、キズもなく状態は良いと思いますが、自宅保管の中古品です。ご了承の上ご購入ください。GUCCI ヴィトンシャネルセリーヌボッテガコーチ マイケルコースブルガリBVLGARI等がお好きな方にもオススメです。◾︎注意事項✳︎中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。✳︎先にコメント頂いても即購入された方を優先させていただきます。✳︎他サイトにも出品しているため売れてしまった場合削除致します。✳︎他にも出品しております。是非ご覧下さい(*^^*)#ちぃ_出品一覧#ちぃ_ブランドご質問などあればお気軽にどうぞ╰(*´︶`*)╯♡##ちぃ_出品一覧#ちぃ_ブランド#プラダ#PRADA#長財布#レディース#レッド#赤管理番号:220319-PU026400-0044749柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革カラー···レッド