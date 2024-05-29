うちわ文字用 規定外 対応サイズ 蛍光 カッティングシート ピンク　2枚

この度は、数あるSHOPの中からご覧いただき、ありがとうございます♡❤︎アイドルのコンサート用に❤︎ラッピングやDIYに幅広くご利用頂ける蛍光カッティングシールになります☺︎蛍光ピンク 2枚サイズ 30㎝×30㎝即購入ok❤︎こちらのカッティングシートは高品質でしっかりしたお作りになってます❤︎蛍光イエロー 蛍光ピンク 蛍光グリーン 蛍光オレンジ がございます＾＾ロールをカットしたものをクリアファイルで補強、ビニールで水濡れ防止をして発送させて頂きます❤︎他の商品とまとめ買いご希望の方はまとめ買い希望リクエスト機能を使って頂けたら早めに対応可能です＾＾希望のまとめ割引価格に設定して頂けましたら、こちらの許容範囲でしたらその価格にて出品し、難しい場合は価格を調整して出品いたします＾＾30㎝×40㎝、30㎝×50㎝ などの特大サイズも可能です。A4サイズもございます。★おまとめ買い割引について★おまとめ買いして下さる方にはお買い得なお値段でお譲りさせて頂いております。おまとめ買い割引をご希望の方は購入前にコメントお願い致します。1枚600円2枚999円3枚1500円4枚1900円5枚2400円6枚2900円7枚3400円8枚3790円10枚4200円10枚以上も可能です☺︎#TMうちわシート↑こちらで検索して頂けたら全商品一覧でご覧頂けます＾＾A4サイズのラメグリッターシートや スポンジシート などのご用意もございます。最後まで責任を持ってお取り引きさせて頂きますのでどうぞよろしくお願い致します♡発送日の指定はできません。30×30ジャニーズジャニーズJr.ジュニアコンサートうちわカンペ手作りアイドルカッティングシート手作りうちわセット大判サイズうちわ屋団扇屋関ジュ関西ジャニーズJr.うちわうちわ文字ファンサファンサうちわデコオーダーうちわオーダーボード応援ボードスローガンつや韓国kpopシールステッカー日ププデュ防水光沢ツヤ艶King\u0026Princeキンプリ、SixTONESストーンズトラビスジャパンtravisjapanなどのコンサートに。



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