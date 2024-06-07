シャネル カシミヤ ストール マフラー オフ白★ 正規

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シャネルのストール、マフラーです。家族の持ち物を出品します。銀座の正規店にて購入しました。カシミヤ100%のしっかりとした厚地素材になります。お色はオフホワイト。幅は約50センチありますので、ストールとしても、折ってマフラーとしても着用できます。ロング丈なので二重巻きもできます。ここ数年の人気商品のココアップリケがついています。ホワイト系なので黒の装いにお顔周りが映えると思います。数回使用程度なので、毛玉や毛羽立ちもほとんどない状態です。真ん中辺りにシミがあります。クリーニングに出しましたが、これ以上は生地を痛めるとのことで薄く残っています。引っ掻けにより糸つれが2箇所あります。編みの特性で端が少し丸まっています。着用して目立つ位置ではありませんが、気になる方はご遠慮ください。あくまでも中古になりますので、完璧を求める方はご遠慮ください。中古とご理解の上、購入してください。手元にありますので、ご質問があればコメントお願い致します。