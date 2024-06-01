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新品❤︎ダーリッチ ファーバニティポーチバッグのみ❤︎ノベルティ
商品番号 H78880809677
商品名

新品❤︎ダーリッチ ファーバニティポーチバッグのみ❤︎ノベルティ
ブランド名 ダーリッチ
特別価格 税込 4,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用Darichダーリッチノベルティファーバニティポーチのみカラー···ブラック種類···ハンドバッグ即購入OKです❤︎新品タグ付き未使用の品物です。今は手に入らない大人気のノベルティです。写真撮影時のみ開封しております。ファーは元々抜けやすいみたいです。バッグ本体はとても軽く、ファスナーの開け閉めがスムーズで使いやすそうです！ファーグローブもあるのでセット購入ご相談ください。ご質問等ございましたらコメントお願い致します。#darich#ダーリッチ#ノベルティ#バニティ#ファー#グローブ#ショルダーバッグ#murua#emoda#egoist#royalparty#zara#evris#snidel#eimy#narcissus#resexxy⭐︎他にもお洋服出品しております！★まとめ買いお値引きいたします！
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