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商品詳細
新品未使用Darichダーリッチノベルティファーバニティポーチのみカラー···ブラック種類···ハンドバッグ即購入OKです❤︎新品タグ付き未使用の品物です。今は手に入らない大人気のノベルティです。写真撮影時のみ開封しております。ファーは元々抜けやすいみたいです。バッグ本体はとても軽く、ファスナーの開け閉めがスムーズで使いやすそうです！ファーグローブもあるのでセット購入ご相談ください。ご質問等ございましたらコメントお願い致します。#darich#ダーリッチ#ノベルティ#バニティ#ファー#グローブ#ショルダーバッグ#murua#emoda#egoist#royalparty#zara#evris#snidel#eimy#narcissus#resexxy⭐︎他にもお洋服出品しております！★まとめ買いお値引きいたします！
http://narcologia.ru/goods/stair750800.html
http://narcologia.ru/goods/composite900454.html
http://narcologia.ru/goods/freshman875556.html
新品❤︎ダーリッチ ファーバニティポーチバッグのみ❤︎ノベルティ
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