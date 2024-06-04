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ケンゾー　ポロシャツワンピース
商品番号 K91456677540
商品名

ケンゾー　ポロシャツワンピース
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

※お値下げしました！数年前に百貨店で購入しましたが、数回着て家で保管してました！畳んでの発送しますので、シワがつく可能性がありますがご了承下さい
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